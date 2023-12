Galaxy S24 Ultra a confronto con l'S23 Ultra nelle ultime foto: cosa cambia?

Solo qualche giorno fa, è arrivato un maxi leak del Galaxy S24 che ha svelato molte delle specifiche tecniche dei prossimi smartphone della gamma Galaxy in arrivo nel corso del mese di gennaio. Oggi alcune fotografie pubblicate in rete mettono a confronto il Galaxy S24 Ultra con il suo diretto predecessore.

Nelle immagini viene mostrato il Galaxy S24 Ultra (lo smartphone nero) esattamente accanto all’S23 Ultra: come si può vedere, i due smartphone sono abbastanza simili ed il produttore ha apportato solo poche modifiche. Ciò che salta immediatamente all’occhio è l’apertura dell’altoparlante inferiore, mentre nella parte superiore della scocca sono presenti due fori per l’altoparlante e microfono piuttosto che uno.



Come evidenziato da molti, Samsung ha anche appiattito la parte inferiore della S-Pen, che è presente nell’apposito alloggiamento inferiore. I pulsanti per regolare il volume sembrano un pò più grandi, mentre la scocca sembra essere in titanio e non in alluminio, come spiegato in precedenza da altre fughe di notizie.



Ovviamente, come sempre in casi come questi il consiglio resta di prendere con le pinze i leak di questo tipo in quanto potrebbero anche non corrispondere alla realtà. La presentazione dei Galaxy S24 sarebbe in programma a Gennaio 2024, non è emersa alcuna data ufficiale però.