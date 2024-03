Galaxy S24 Ultra col design di Cybertruck: la spettacolare edizione esclusiva di Caviar

Avete mai sognato di avere tra le mani un Galaxy S24 Ultra simile al Cybertruck di Tesla o un iPhone 15 Pro all’Apple Vision Pro? Caviar, la popolare società russa specializzata in smartphone di lusso, è pronta a realizzare il vostro sogno con due nuove edizioni ultra-limitate degli smartphone top di gamma Apple e Samsung.

La nuova collezione “Future”, disponibile in 99 unità per ciascun modello, ha un costo di partenza di 8500 Dollari e rappresenta l’ultima novità del laboratorio specializzato in personalizzazioni di lusso per gli smartphone. Creata per “gli intenditori del lusso”, trae ispirazione dagli ultimi prodotti di Tesla ed Apple: il Cybertruck e l’Apple Vision Pro.

Per iPhone 15 Pro Max Vision i designer si sono ispirati all’Apple Vision Pro, integrando sulla scocca gli elementi chiave del computer spaziale della società di Cupertino, tra cui le linee morbide, il pannello inferiore che ricorda il display rivolto verso l’esterno di Vision Pro, ma anche le finiture. Il tutto ad un prezzo di 8500 Dollari.



Per quanto riguarda il Samsung Galaxy S24 Ultra ispirato al Cybertruck, le linee sono più nette e la scocca è in metallo puro. Lo chassis, con una forma geometrica, si ispira al colore dei fari del veicolo Tesla. In questo caso il prezzo arriva a 10mila Dollari.



Lo scorso anno, Caviar ha presentato un iPhone 14 Pro Max con Rolex integrato, che aveva un costo di soli 130mila Dollari.

