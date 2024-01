Il Galaxy S24 Ultra registrerà video in 4K a 120fps? Svelate anche le offerte di lancio

Se qualche giorno fa Walmart ha svelato le funzioni d’IA in arrivo nel Galaxy S24, un nuovo rapporto emerso in rete nelle scorse ore si sofferma specificamente sul modello Ultra della gamma, ma fa anche lumi sulle possibili offerte di preordine che dovrebbe proporre il colosso coreano con il nuovo smartphone.

Proprio a ridosso di Capodanno, il popolare leaker Ice Universe ha confermato che Samsung sta testando la registrazione video a 120fps con risoluzione 4K. Qualora i test dovessero dare riscontro positivo, si tratterebbe di un interessante passo in avanti dal momento che l’attuale top di gamma di Samsung (l’S23 Ultra) non ha la capacità di registrare filmati a tale risoluzione e tale framerate sebbene l’hardware supporti a pieno questa funzionalità. Non è chiaro quali siano gli intoppi che potrebbero impedire a Samsung di implementare questa feature nel modello finale che raggiungerà i negozi, e non è scontata la sua presenza. Vedremo come andranno i test.

Arrivano nuove informazioni anche sui bonus di preorder. In un post pubblicato su Naver, la piattaforma di blogging sudcoreana, si legge che Samsung dovrebbe proporre un bonus per coloro che passeranno ad un modello di smartphone con archiviazione superiore, come fatto anche con i pieghevoli. Altre offerte di preorder includeranno un buono sconto sull’acquisto del Galaxy Watch o su Galaxy Buds FE. Chiaramente, non è noto se tali offerte saranno proposte anche in Europa o meno.