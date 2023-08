Galaxy S24 Ultra, Samsung pensa ad una variante con 2TB di spazio

Mentre si continua a parlare del design del Samsung Galaxy S24 Ultra, una nuova voce pubblicata in rete si sofferma sulle possibili varianti ed opzioni di storage che dovrebbe proporre Samsung agli utenti il prossimo anno.

Nella fattispecie, un nuovo rapporto pubblicato dal popolare leaker Tech_Reve su X sostiene che il colosso di Seattle avrebbe intenzione di offrire agli utenti anche un modello con ben 2 Terabyte di spazio di archiviazione, il doppio rispetto all’attuale top di gamma. Il Galaxy S23 Ultra infatti si ferma ad 1 terabyte.

Tech_Reve non ha condiviso molte informazioni sulla quantità di RAM che sarà abbinata a questa opzione, ma nello stesso tweet ha aggiunto che sul mercato arriverà anche un modello con 12GB di RAM abbinato a 256GB di archiviazione. Lo stesso leaker ha anche aggiunto che Samsung potrebbe anche lanciare una variante con 8GB di RAM e 128GB di storage.

Ovviamente, un’opzione con 2 Terabyte di memoria lascerebbe presagire un potenziamento importante del comparto fotografico, con foto e video che occuperebbero molto più storage rispetto a quanto avviene attualmente. Come sempre, vi invitiamo a prendere con le pinze i rumor di questo tipo in quanto potrebbero anche non corrispondere alla realtà. Al lancio infatti mancano ancora svariati mesi.