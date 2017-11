Galaxy S8 e Note 8: gli utenti segnalano problemi con il microfono

Nella giornata di ieri abbiamo riportato su queste pagine la notizia riguardante i problemi al microfono segnalati dai possessori deldi, che smetterebbe di funzionare improvvisamente e senza alcuna logica.

A quanto pare il disservizio non riguarderebbe solo il nuovo cellulare della compagnia di Mountain View, che sicuramente tirerà un sospiro dopo aver letto questa notizia dal momento che il lancio dei nuovi dispositivi non è certo filato liscio come sperato.

Nelle ultime ore, infatti, sono tanti gli utenti che segnalano lo stesso tipo di disservizio sul Galaxy S8 e Galaxy Note 8 di Samsung, gli ultimi due top di gamma rilasciati dalla compagnia coreana. Il malfunzionamento riguarderebbe anche in questo caso le chiamate. Durante le conversazioni, infatti, il microfono si spegnerebbe improvvisamente. Le società ancora non hanno riconosciuto in via ufficiale il problema, ma molti utenti stanno speculando sul fatto che si tratterebbe di un problema hardware che legherebbe le tre varianti.

Altri, invece, sostengono che effettuando il downgrade del sistema operativo il problema si risolverebbe.