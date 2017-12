Galaxy S9 al CES di Las Vegas? "Improbabile", secondo Samsung

ha smentito seccamente le indiscrezioni trapelate lo scorso mese, che parlavano di un possibile anticipo per la data di presentazione dello smartphone top di gamma 2018, il Galaxy S9

Nelle ultime settimane, infatti, si era parlato anche di una possibile presentazione del dispositivo già al Consumer Electronics Expo in programma a Gennaio 2018 a Las Vegas, e che rappresenta la prima grande fiera d'elettronica al consumo del prossimo anno.

Samsung, però, attraverso un portavoce ha fatto sapere che - almeno allo stato attuale delle cose -, è "improbabile" che ciò accada, segno che evidentemente lo sviluppo dello smartphone ancora non ha raggiunto un livello tale da permettere alla società coreana di mostrarlo alla fiera.

E' probabile, quindi, che il Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus venga presentato a Febbraio, durante il Mobile World Congress (come accaduto per il Galaxy S5, S6 ed S7) o nel corso di un evento dedicato di Marzo, come accaduto quest'anno con il Galaxy S8.

Gli ultimi rumor, nel frattempo, riferiscono che il prossimo dispositivo di punta della compagnia asiatica con ogni probabilità non includerà nessun lettore per le impronte digitali sotto lo schermo, come ipotizzato in precedenza.

Al CES, però, potrebbe vedere la luce il Galaxy X, il cellulare pieghevole di Samsung.