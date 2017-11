Galaxy S9: niente sensore per le impronte digitali sotto lo schermo

Scanner per le impronte sotto il display si, scanner sotto il display no. E’ questo uno dei principali interrogativi attorno a cui ruota lo sviluppo del nuovo, lo smartphone top di gamma che la compagnia coreana dovrebbe lanciare sul mercato nel corso del prossimo anno.

Molti utenti, infatti, non hanno apprezzato il posizionamento sulla scocca posteriore del sensore, il che ha lasciato presagire uno spostamento del lettore sotto lo schermo, a dispetto di quanto voluto da Apple con l’iPhone X, dal momento che per molto tempo il gigante di Cupertino ha inseguito questa tecnologia.

Secondo quanto riferito da The Investor, però, nemmeno il Galaxy S9 sfoggerà il sensore per il riconoscimento biometrico delle impronte sotto lo schermo, che resterà sulla scocca posteriore, nei pressi della fotocamera. Proprio come il predecessore.

Chiaramente si tratta di una semplice indiscrezione, ma se vera potrebbe essere dovuta alla mancanza di spazio sotto il display stesso. Al momento questa sembra essere l’unica certezza, ma chiaramente trattandosi di un dispositivo che con ogni probabilità non sarà disponibile prima della prima metà del 2018, il progetto potrebbe essere soggetto a modifiche.

Un’indiscrezione del genere era già emersa qualche settimana fa, ma successivamente un altro rumor aveva smentito il tutto.