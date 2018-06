Samsung Galaxy S9 Plus in versione italiana in offerta su Amazon a 666 euro

Se desideravate mettere le mani sull'ultimo top di gamma di Samsung della serie Galaxy ma aspettavate un corposo calo di prezzo, quella che vi segnaliamo oggi potrebbe essere l'occasione giusta per acquistarlo: Amazon infatti vende il Galaxy S9 Plus in versione italiana a 666 Euro, con uno sconto del 33% che vi farà risparmiare 333€.

L'ultimo flagship della casa coreana è un device top di gamma a tutti gli effetti: come emerge dalla nostra recensione, Samsung Galaxy S9 Plus è uno smartphone quasi perfetto, che ora può vantare la piena compatibilità con il progetto ARCore di Google, la piattaforma dedicata agli sviluppatori di applicazioni legate alla realtà aumentata.

Del terminale sono inoltre disponibili le versioni in oro 24 carati create da Truly Exquisite, la compagnia londinese famosa per il servizio di personalizzazione delle auto di lusso. Il loro costo però è molto più alto del prezzo di base dello smartphone: si parte dai 3078 dollari di Samsung Galaxy S9 fino ad arrivare ai 3279 dollari di Galaxy S9 Plus.

Se invece state aspettando il nuovo modello della serie Note dovrete pazientare ancora qualche mese, dato che stando ad alcune indiscrezioni l'ipotetico Galaxy Note 9 verrà presentato da Samsung il 9 agosto, in occasione dell'evento Unpacked che si terrà a New York.