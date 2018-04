Galaxy S9 Plus vs S8 Plus: caratteristiche tecniche, prezzo e analisi (video)

Dopo il nostro focus relativo alla fotocamera, torniamo a parlare di Samsung Galaxy S9 Plus nel nostro video confronto con il suo predecessore: Galaxy S8 Plus.

Durante il nostro test di Galaxy S9 Plus, ci siamo spesso domandati se avesse effettivamente senso effettuare un upgrade dal precedente modello. Nonostante il nuovo flagship di Samsung si presenti indubbiamente potente, versatile e dal bell'aspetto, S8 Plus è ancora in grado di regalare parecchie soddisfazioni. Abbiamo deciso di dare una risposta definitiva a questo punto interrogativo effettuando un confronto tra i due top di gamma della casa coreana. Abbiamo dato dei punteggi a ciascuno dei due smartphone, sulla base dell'ambito di verifica (fotocamera, hardware, ecc).

Per farvi un breve riassunto, c'è stato un salto prestazionale notevole. S9 dispone di un processore Samsung Exynos 9810 64 bit octa-core da 2.7 GHz, frequenza di clock maggiorata rispetto ai 2.3 GHz dell'Exynos 8895 di Galaxy S8. Processore accompagnato da GPU Mali G72 MP18, anziché dalla precedente G71 MP20, nonché 6 GB di RAM anziché i 4 GB di S8. Una configurazione che consente al sistema operativo Android 8.0 Oreo a bordo di poter eseguire con poco sforzo praticamente qualsiasi app o gioco richiesti dall'utente. Inoltre il sistema presenta un'ottima fluidità e reattività, caratteristiche che non si erano verificate durante i primissimi test con S8, dato il software con personalizzazione Samsung Experience ancora acerbo.

Per tutti i dettagli in merito, vi rimandiamo all'apposito articolo, mentre qui sopra potete visualizzare il nostro video confronto.