Galaxy S9 ha un problema audio. Già partita la prima class action in Israele

Primi problemi per Samsung ed il suo ultimo smartphone top di gamma, l'apprezzatissimo Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus che è stato presentato al Mobile World Congress di Barcellona. Secondo quanto riferito da alcuni siti, infatti, il dispositivo avrebbe un problema con l'audio.

Come riferito da molti siti web, e confermato anche da vari utenti, l'audio cadrebbe durante le conversazioni, per lassi di tempo che vanno da pochi istanti a venti secondi, interrompendo anche completamente le chiamate.

Gli utenti sostengono che durante le chiamate, improvvisamente non si sentirebbe l'interlocutore, il tutto senza che il Galaxy S9 dia alcun segno o sintomo di disservizio. Problemi simili erano stati segnalati già in passato, al punto che si parlava di un possibile aggiornamento da parte di Samsung, ma evidentemente in Israele non è andato giù il disservizio ed è già stata presentata una class action.

Il sito web Piunikaweb, infatti, riferisce che un gruppo di avvocati avrebbe presentato una denuncia contro Samsung e Suny Cellular Communications, ovvero l'importatore del paese. Secondo gli stessi il problema all'audio sarebbe da imputare all'incompatibilità tra il modem presente nello smartphone, che nella regione include il processore proprietario Exynos e non il Qualcomm, e le reti del paese.

La richiesta è salatissima: 4,1 milioni di Euro, una cifra gonfiata anche dal fatto che Samsung avrebbe tentato di riparare un problema hardware con un aggiornamento software che, evidentemente, non ha dato i frutti sperati.

Immediata è arrivata la risposta di Samsung, che in un comunicato ufficiale ha sottolineato ancora una volta come la priorità della società sia rappresentata dalla soddisfazione dei clienti. "Stiamo ricevendo un numero limitato di segnalazioni legate alla caduta dell'audio nei Galaxy S9 e S9+. Stiamo lavorando con chi ha segnalato il problema e investigando" continua il comunicato.

La questione, insomma, è ancora in divenire, ma si preannunciano settimane bollenti dal fronte Samsung. Gli utenti sono già sul piede di guerra.