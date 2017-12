Galaxy S9: pubblicati in rete due nuovi render del top di gamma 2018 di Samsung

Nonostante manchino ancora due mesi alla presentazione ufficiale del Galaxy S9, lo smartphone top di gamma che Samsung dovrebbe presentato a Febbraio, sul web è già iniziato il flusso di rumor sul dispositivo.

Nella giornata di oggi, grazie al famoso leakster @OnLeaks, ci giungono due render del dispositivo della compagnia coreana, che ha pubblicato sul proprio account ufficiale Twitter le due immagini che trovate in calce (generate a computer e non reali).

Il Galaxy S9 raffigurato nei render, infatti, conferma quanto emerso in precedenza. Il design dovrebbe essere molto simile al suo predecessore, il Galaxy S8. Lo schermo occuperà la maggior parte della scocca frontale, a parte una piccolissima lunetta superiore ed inferiore. I cambiamenti più significativi però sono quelli registrati sul retro, in cui il sensore per le impronte digitali è stato spostato sotto il modulo fotografico, in una posizione sicuramente più comoda e centrale rispetto a quella del top di gamma 2017.

A quanto pare, inoltre, lo smartphone manterrà anche il jack per le cuffie sul fondo, su cui dovrebbe essere presente anche l'altoparlante ed il microfono.

A differenza del Galaxy S9 Plus, ovvero il fratello più grande, il Galaxy S9 non dovrebbe includere il sistema a doppia fotocamera, almeno secondo questo leaks.

Confermata l'assenza del sensore per le impronte digitali sotto lo schermo, in quanto la tecnologia presentata di recente da Synaptics è improbabile venga integrata già nell'S9.