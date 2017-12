Galaxy S9: spuntano due fotografie della scocca del top di gamma Samsung

Dopo i render emersi ieri in rete, e le prime indicazioni sulla possibile data di presentazione , i prossimi smartphone top di gamma targati, l'edsono diventati i dispositivi più chiacchierati del momento.

Nella giornata di oggi, infatti, sono state pubblicate in rete due fotografie che raffigurano la scocca anteriore e posteriore dei due dispositivi. Il tutto grazie al sito olandese Techtastic, il quale sostiene di aver messo le mani sul pannello posteriore del Samsung Galaxy S9. La fotografia, presente in calce, mostra i ritagli per la lente fotografica posteriore, che sarà composta da un unico obiettivo come mostrato nei render della scorsa settimana.

Confermato anche lo spostamento del sensore per le impronte digitali, che sarà presente sulla parte inferiore del modulo fotografico.

Un altro rapporto pubblicato da un sito cinese, invece, suggerisce che sia il Galaxy S9 che il Galaxy S9 Plus includeranno una batteria più grande rispetto ai predecessori. Secondo quanto affermato, l'S9 sfoggerà una batteria da 3200 mAh, in grado di garantire un'autonomia nettamente superiore rispetto al Galaxy S8 che abbiamo visto quest'anno. Non vi è invece alcun suggerimento sulla possibilità di accedere alla funzione Quick Charge 3.0, che però potrebbe essere disponibile solo sulla variante basata su processore Qualcomm.

Il sito sostiene che la produzione di prova del Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus comincerà a Gennaio, con presentazione prevista a febbraio e lancio in programma a Marzo.