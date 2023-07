Galaxy Unpacked del 26 Luglio 2023: la replica della diretta Twitch

Si è da poco concluso l’evento Galaxy Unpacked del 26 Luglio 2023, nel corso del quale la società asiatica ha presentato tantissime novità tra cui i nuovi smartphone pieghevoli, i Galaxy Tab S9 e la nuova linea di smartwatch Galaxy Watch6.

Noi di Everyeye abbiamo seguito l'evento in diretta sul nostro canale ufficiale Twitch, direttamente dagli studi di Milano insieme ad Alessio Ferraiuolo e Riccardo Arioli Ruelli che hanno mostrato anche i nuovi device.

Nel corso dell’evento, Samsung ha presentato i nuovi Galaxy Z Flip5 e Z Fold5, gli attesi pieghevoli che erano già trapelati nel corso delle scorse settimane e di cui abbiamo parlato su queste pagine nell’anteprima dedicata.