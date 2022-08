Galaxy Unpacked di Agosto 2022: le nostre foto in diretta da Londra!

Avete seguito con noi l'evento Galaxy Unpacked di agosto 2022? Nel corso di questo scoppiettante pomeriggio estivo Samsung ha svelato i nuovi pieghevoli di quarta generazione e gli smartwatch di quinta.

Il nostro Giuseppe Arace è arrivato fino a Londra per raccontarci con il suo smartphone l'esperienza dal vivo direttamente dall'Unpacked di Samsung, un'esperienza unica a contatto diretto con tantissimi nuovi prodotti. Potete trovare le foto in calce.

Nel corso della giornata, Samsung ha svelato il nuovo Galaxy Z Fold4, foldable flagship con Snapdragon 8+ Gen1 e memoria fino a 1 TB, ma non solo. Infatti, si tratta anche del primo pieghevole dotato di Android 12L.

Oltre al grande di casa c'è stato ampio spazio anche per il tascabile clamshell di nuova generazione. Di fianco al Fold4, c'è stato il reveal del Galaxy Z Flip4, dotato del medesimo processore e con tutte le peculiarità della serie, a partire dal form factor straordinariamente compatto.

Ampio spazio anche per il fitness e la salute nel contesto della presentazione ufficiale dei nuovi Galaxy Watch5, bellissimi e funzionali, con temperatura, ECG e frequenza cardiaca. Il modello Pro, inoltre, è dotato di cassa in Titanio, mentre entrambe le varianti presentano display Super AMOLED in Vetro Zaffiro.

A margine dell'evento, c'è stato spazio anche per il reveal di Galaxy Buds2 Pro, auricolari di nuova generazione, ancora più completi grazie all'audio HiFi a 24-bit e all'ANC con riconoscimento vocale, realizzati - pensate - per il 90% con materiali riciclati!