Galaxy VR, qualcosa si muove: Samsung annuncia due sensori per la Realtà Mista

Sono ormai diversi mesi che si parla del visore Galaxy VR di Samsung, il cui lancio dovrebbe essere previsto per l'inizio del 2024, giusto in tempo per rivaleggiare con Apple Vision Pro. A confermare ulteriormente che dei lavori su un device del genere sono in corso, oggi, è l'annuncio di due nuovi chip Samsung per l'AR e il VR.

Il primo di questi due chip si chiama Samsung ISOCELL Vizion 63D, ed è un sensore Time-of-Flight (ToF) da 1/6.4" con pixel da 3,5 µm. Il sensore può registrare immagini QVGA a 320 x 240 pixel e VGA a 640 x 480 pixel, con un framerate pari a 30 fps. La peculiarità del chip è che esso è perfetto per la misurazione della distanza e della profondità, risultando imprescindibile per il rilevamento dei controlli tramite gesture e per la ricostruzione di ambienti tridimensionali.

Dalle prime immagini di Samsung Galaxy VR non ci è stato possibile capire se il visore AR/VR coreano avrà dei controller o se potrà essere utilizzato unicamente mediante gesture, esattamente come dovrebbe avvenire per Apple Vision Pro. Certamente, però, il sensore Vizion 63D potrebbe trovarsi al di sotto della sua scocca, promettendo anche una precisione aumentata in condizioni di scarsa illuminazione e un consumo ridotto del 40% rispetto ai precedenti modelli del medesimo chip.

L'altro sensore svelato dal colosso di Suwon è lo shutter globale ISOCELL Vizion 931, che può riprendere immagini a 640 x 640 pixel e che dovrebbe essere perfetto per funzioni come la scansione dell'iride, il tracking degli occhi e l'identificazione delle gesture facciali dell'utente. Anche in questo caso, il sensore porta con sé delle novità non da poco, posizionandosi come il leader nell'industria in termini di qualità delle immagini.

Di per sé, l'annuncio dei due chip non fa scalpore. Tuttavia, portali come GizmoChina si sono detti certi che entrambi troveranno posto su Samsung Galaxy VR, il prossimo visore AR/VR del colosso di Suwon, prima di godere di una commercializzazione più ampia sui dispositivi di terze parti.