Galaxy Watch 3, leak online mostrano nuovi quadranti e funzioni inedite

Dopo i leak che hanno mostrato il possibile design del nuovo Samsung Galaxy Watch 3, direttamente dal tipster Max Weinbach sono giunte altre informazioni interessanti via Twitter. Tra le varie novità ci sarebbero icone e sfondi inediti per le applicazioni del meteo e del Galaxy Store, assieme a design moderni per il quadrante.

Dovrebbe mancare poco alla presentazione ufficiale, probabilmente assieme a quella del Galaxy Note 20 e di altri prodotti, ma le voci online non si fermano. I tweet di Weinbach hanno mostrato al pubblico come potrebbe apparire il quadrante del prossimo smartwatch di casa Samsung. Non ci sono solo design minimal e in linea con l’aspetto moderno dell’orologio, ma anche un ritorno al classico con quadranti dai dettagli più curati e classici.

Anche l’applicazione per il meteo dovrebbe avere nuovi sfondi dinamici, pronti a cambiare in caso di pioggia, sole, giorno e notte. Inoltre, per quanto riguarda le specifiche tecniche, Galaxy Watch 3 potrebbe avere 8GB di spazio d’archiviazione totale ma solo 5.2GB disponibili all’utente.



Per il pubblico statunitense lo smartwatch giungerà sul mercato con Spotify preinstallato ma rimovibile, mentre in Corea del Sud sarà l’app Samsung Health Monitor a essere preinstallata nel dispositivo.

Tutte queste informazioni sono state pubblicate da Max Weinbach in un thread unico su Twitter, dove sono presenti molte immagini riguardo le varie novità.