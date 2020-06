Galaxy Watch 3, render trapelato online mostra l'intero design

Nell’attesa del prossimo grande evento Samsung dove presenteranno nuovi prodotti tra cui probabilmente il nuovo Galaxy Note 20, continuano ad apparire online nuovi render dei dispositivi, tra cui Galaxy Watch 3.

A far trapelare le immagini del nuovo smartwatch Samsung è il rinomato leaker Evan Blass, altrimenti noto come evleaks. Il design del Galaxy Watch 3 non è estremamente moderno ma ritorna al tradizionale, con cinturino in pelle – ma ci saranno sicuramente altre opzioni - e bordo rotante simile a quello del Galaxy Watch originale.

Le specifiche tecniche non sono ancora note, ma si parla di un orologio MIL-STD-810G con certificazione IP68 e Corning Gorilla Glass DX, disponibile in due modelli rispettivamente da 41mm con display da 1.2” e 45mm da 1.4”. Il sistema operativo sarà Tizen OS 5.5, accompagnato da 1GB RAM, 8GB ROM e batterie da 247 mAh per il modello da 1.2” e 340 mAh per quello più grande. Inoltre dovrebbero arrivare sul mercato due varianti ulteriori: una con solo Wi-Fi e una con soltanto LTE.

Tra le varie funzioni inoltre figurano GPS, sensore per battito cardiaco ed ECG. Non resta che aspettare il lancio ufficiale del 5 agosto, dove mostreranno anche il nuovo Galaxy Fold 2 per vedere se questi leak saranno confermati.