Quattro anni di aggiornamenti per il Galaxy Watch 4: la promessa di Samsung

Mentre Samsung Galaxy Watch 4 sta per ricevere un aggiornamento dalle dimensioni decisamente corpose, il colosso coreano è tornato a parlare del suo smartwatch, assicurando che il supporto per il Galaxy Watch 4 durerà ancora a lungo, e che la stessa filosofia di supporto software prolungato sarà utilizzata con tutti i device dell'azienda.

La notizia arriva dopo l'annuncio dei Samsung Galaxy S22, i nuovi smartphone flagship dell'azienda coreana, a margine del quale Samsung ha annunciato un supporto di almeno quattro anni per i suoi nuovi device, che dunque riceveranno aggiornamenti software, nuovi contenuti e patch di sicurezza almeno fino al 2026.

A quanto pare, tale supporto prolungato sarà esteso anche a Galaxy Watch 4 e Watch 4 Classic, nonché a tutti gli smartwatch di Samsung che verranno rilasciati in futuro, i quali riceveranno almeno quattro anni di update per One UI Watch e per WearOS, che dovrebbero tradursi in quattro versioni di One UI e WearOS per ogni smartwatch pubblicato dal 2021 in poi.

Nello specifico, Samsung ha spiegato che tutti i device che rientrano nel programma di supporto prolungato riceveranno quattro generazioni di One UI e cinque anni patch di sicurezza, che dovrebbero tradursi in circa quattro aggiornamenti di Android per smartphone e tablet e di WearOS per smartwatch.

Oltre a Galaxy Watch 4 e Watch 4 Classic, rientrano nel programma tutti i Galaxy S22 e S21, Galaxy Z Flip 3 e Z Fold 3 e infine i Galaxy Tab S8, nonché tutti i futuri smartphone e tablet di queste tre linee e della serie A, insieme a ogni dispositivo indossabile del colosso coreano.

TM Roh, il Presidente e Capo del Business MX di Samsung, ha spiegato che "lavoriamo duramente per fornire agli utenti delle esperienze mobile innovative fatte per durare a lungo. Molti dei nostri clienti si affidano a noi perché vogliono conservare i propri device a lungo, sia perché amano quello specifico modello sia perché desiderano contribuire ad un mondo più sostenibile".