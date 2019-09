Il Galaxy Watch Active 2 di Samsung arriva in Italia: parte la sfida ad Apple Watch 5

Ad una settimana esatta dalla presentazione di Apple Watch 5, Samsung annuncia il lancio italiano del Galaxy Watch Active 2, lo smartwatch presentato lo scorso agosto che finalmente è pronto ad arrivare anche nel mercato del Bel Paese. La società coreana ha tenuto un evento a Milano nel corso del quale ha svelato data di disponibilità e prezzi.

Galaxy Watch Active 2 sfoggia un display Super AMOLED da 1,4 pollici nella versione da 44mm e 1,2 pollici in quella con cassa da 40mm. A livello tecnico è basato sul chipset Exynos 9110 Dual Core da 1,15 GHz, mentre per quanto riguarda la memoria la versione Bluetooth Only include 768MB di RAM e 4 gigabyte di storage, mentre per i modelli LTE si passa a 1,5GB di RAM.

L'aspetto più interessante è quello che riguarda i sensori: il dispositivo sfoggia un chip per il monitoraggio del battito cardiaco che rispetto al predecessore è stato migliorato grazie ad 8 fotodiodi, ed è compatibile anche con la funzionalità che permette di effettuare l'elettrocardiogramma, che però inizialmente sarà disattivata in Italia in quanto ancora non ha ottenuto la certificazione.

Galaxy Watch Active 2 può essere usato in piscina in quanto ha ottenuto la certificazione IP68 che lo rende resistente fino a 5ATM, ed è compatibile con Android ed iOS. La batteria, da 340 mAh nella versione più grande e 247 mAh in quella da 40mm, può essere ricaricata anche via wireless.

Sono tante le opzioni di personalizzazione: la variante standard sfoggia una cassa in alluminio con cinturino di gomma, ma gli utenti avranno a disposizione anche un modello premium in acciaio inossidabile e cinturino di pelle, che lo rende più elegante e meno "sportivo".



Galaxy Watch Active 2 sarà disponibile in Italia a partire dal 20 Settembre. Sul mercato arriveranno varie versioni: si parte dai 299 Euro per il modello con cassa il alluminio da 40mm con cinturino sport, mentre la configurazione ultratop con cassa in acciaio inossidabile da 44mm con cinturino in pelle e configurazione WiFi + Cellular arriva a 469 Euro.



La sfida ad Apple Watch 5 può ufficialmente partire.