Galaxy Watch: rivelato il nuovo smartwatch di Samsung

Il Samsung Galaxy Unpacked 2018, oltre ad averci mostrato ufficialmente il nuovo Galaxy Note 9, ha anche rilasciato informazioni sul nuovo smartwatch di casa Samsung: il Galaxy Watch.

Questo nuovo dispositivo, che abbandona il suffisso "Gear" in favore di un più intuitivo "Watch", avrà un display ad alta risoluzione AMOLED, un Gorilla Glass DX+ e sarà resistente all'acqua. Anche la batteria è stata migliorata, per permettere al dispositivo di durare più di un paio di giorni con una singola carica. La ricarica potrà essere effettuata tramite dispositivi wireless e sarà presente una connettività LTE. Tornano inoltre funzionalità legate allo sport e al benessere, che controlleranno il battito cardiaco, lo stress e monitoreranno la qualità del sonno, condividendo tutto con l'app Samsung Health.



Esteticamente il dispositivo ricorda molto i suoi predecessori, mantenendo un look più vicino al modello Classic, ma presentando tutte le funzionalità delle versioni Sport, arrivando a diventare un oggetto versatile e adatto ad ogni occasione.

Scendendo nelle specifiche, il Samsung Galaxy Watch avrà una batteria da 472 mAh nella versione da 46mm, e da 270 Mah in quella da 42 mm. Lo schermo sarà rispettivamente di 1,3 e 1,2 pollici, e avranno la ghiera rotante, un processore Exynos 9110 e 4GB di memoria. La RAM sarà da 1,5 GB e lo smartwatch inaugurerà l'arrivo del Sistema Operativo Tizen 4.0