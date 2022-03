Galaxy Xcover Pro 2: trapelano render e benchmark dello smartphone Samsung indistruttibile

Dopo i primi leak su Samsung Galaxy Xcover Pro 2, lo smartphone "rugged" quasi indistruttibile del colosso coreano, sono trapelati in rete i benchmark e i render del device, che potete vedere in calce a questa notizia. Come previsto dai leaker, lo smartphone non sarà un top di gamma in termini hardware, ma avrà un design a prova di urti e cadute.

I render, pubblicati dal portale Zoutons e realizzati da OnLeaks, mostrano che Samsung Galaxy Xcover Pro 2 avrà uno schermo da 6,56" con design "Infinity V", ovvero dotato di notch waterdrop. Sempre dai render, che sarebbero basati sui file CAD di produzione dello smartphone, scopriamo anche che esso avrà un jack da 3,5 mm per le cuffie e un sensore per impronte digitali montato sul pulsante laterale di accensione e spegnimento del device.

Le dimensioni del telefono dovrebbero essere pari a 169,5 x 81,1 mm, con un generoso spessore di 10,1 mm. Sotto la scocca di Xcover Pro 2, invece, troveremo un SoC Qualcomm Snapdragon 778G o un Samsung Exynos 1280: in entrambi i casi, comunque, lo smartphone sarà dotato di un modem 5G, risultando il primo della sua lineup ad utilizzare il nuovo standard di connettività.

Secondo un benchmark su Geekbench, la versione Snapdragon dello smartphone sarà dotata di quattro Core Cortex-A78 a 2,4 GHz e quattro Core Cortex-A55, insieme ad una GPU Adreno 642L. Accanto al chip Snapdragon 778G troveremo poi una RAM da 6 GB e uno storage ancora sconosciuto. Nei test di benchmark, comunque, il Galaxy Xcover Pro 2 ha ottenuto 766 punti in Single-Core e 2.722 punti in Multi-Core.

Potrebbe poi fare la felicità di molti utenti l'integrazione di una batteria removibile, mutuata dai predecessori della stessa lineup, benché non sia attualmente nota la sua dimensione. Infine, lo smartphone dovrebbe avere come proprio sistema operativo Android 12 fin dal day one.