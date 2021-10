Galaxy Z Flip 3 e Fold 3: Samsung mostra i test estremi a cui sottopone i suoi smartphone

Dopo avervi mostrato i test di resistenza di Samsung Galaxy Z Flip 3 5G svolti dallo YouTuber JerryRigEverything, torniamo a parlare della durabilità degli smartphone foldable del colosso coreano. Samsung ha infatti condiviso sul suo canale YouTube un video che mostra i test svolti sul Galaxy Z Flip 3 e sul Galaxy Z Fold 3.

Il video, intitolato "Behind the Scenes of How Samsung Tests the Galaxy Z Fold 3 and Flip 3 5G", mostra quattro stress test a cui vengono sottoposti i due smartphone pieghevoli per verificarne la resistenza all'acqua, alle intemperie e all'usura:

Il primo test prevede l'uso di una camera di simulazione ambientale, dove Samsung testa i propri dispositivi in diverse condizioni climatiche, per accertarsi che funzionino anche in ambienti molto caldi, molto freddi o molto umidi.

Il secondo test immerge Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 3 in acqua , per provarne l'impermeabilità.

, per provarne l'impermeabilità. Il terzo test usa un braccio robotico per tracciare a ripetizione delle linee sullo schermo dei device, in modo da assicurare la resistenza del display al tocco prolungato.

Infine, l'ultimo test è quello della chiusura dei dispositivi, che vengono aperti e chiusi da delle macchine per verificare che le loro cerniere reggano anche dopo diversi cicli di utilizzo.

Non è chiaro perché Samsung stia mostrando gli stress test dei suoi dispositivi proprio ora: potrebbe trattarsi di una mossa volta a far percepire Galaxy Z Fold e Z Flip come smartphone "sicuri" anche al pubblico che vede con diffidenza i dispositivi pieghevoli e li considera troppo fragili. Tutttavia, la pubblicazione del video arriva a più di due mesi dall'uscita dei device, mentre comunque Galaxy Z Flip 3 5G sta trainando il mercato foldable, secondo gli analisti.