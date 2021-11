Galaxy Z Flip 4 e Z Fold 4: trapelano i primi leak sui nuovi foldable di Samsung

La prima apparizione di Galaxy Z Flip 4 di Galaxy Z Fold 4 online risale alla scorsa settimana, quando il nome dei due device era comparso in un report sugli smartphone Samsung in uscita nel 2022. Oggi, tuttavia, pare che siano stati pubblicati online diversi altri dettagli sui due device foldable di Samsung del 2022.

Un leak delle scorse ore confermava la presenza di una fotocamera sotto al display di Z Fold 4, che sarebbe anche migliorata rispetto alle versioni precedenti del telefono. Un altro leak, ora, dice che anche la fotocamera posteriore verrà migliorata, arrivando più o meno in pari con quella dei device flagship dell'azienda, come il Samsung Galaxy S22 o l'S21 FE.

Il Galaxy Fold 4 dovrebbe anche avere una nuova tecnologia per la cerniera di chiusura, che dovrebbe renderlo più leggero e più durevole del predecessore. Invece, secondo quanto riportato da un tipster coreano, la batteria dovrebbe essere più o meno la stessa di quella dello Z Fold 3.

Per quanto riguarda lo Z Flip 4, invece, il suo stato di sviluppo sarebbe leggermente più arretrato, e Samsung non avrebbe deciso se integrare la fotocamera sotto lo schermo, come farà per lo Z Fold 4, o se mantenere il più tradizionale punch-hole. Inoltre, la compagnia starebbe considerando un miglioramento alla cerniera sulla falsariga di quello già implementato nel Fold 4, insieme ad un miglioramento della resistenza all'acqua e alla polvere. Per quanto riguarda la dimensione della batteria e lo schermo, invece, lo Z Flip 4 dovrebbe essere identico al predecessore.

Infine, riguardo ai processori dei due device, un report sui chipset Samsung del 2022 lascia intendere che sia Z Flip 4 che Z Fold 4 avranno un SoC Qualcomm, forse uno Snapdragon 898, ma non un chipset Exynos. Si tratta in ogni caso di informazioni da prendere con le pinze, perché si tratta pur sempre di leak che, anche se provenissero da fonti certe, sarebbero basati su dei device ancora lontani dagli scaffali dei negozi e passibili di modifiche nell'hardware.