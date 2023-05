Galaxy Z Flip 5, le novità saranno anche software: leakata compatibilità con Samsung DeX

Tra le varie novità di Samsung Galaxy Z Flip 5 abbiamo scoperto lo schermo esterno "a cartella" dalle dimensioni di ben 3,4": un grande salto di qualità per l'hardware dello smartphone, che potrebbe ora accompagnarsi ad una piccola rivoluzione lato software. Nello specifico, secondo un nuovo leak il Galaxy Z Flip 5 supporterà Samsung DeX.

Ma che cos'è esattamente Samsung DeX? Si tratta della funzione ideata da Samsung per trasformare i dispositivi mobili in PC desktop, almeno in termini di visualizzazione del sistema operativo. La funzione è già disponibile per gli smartphone di fascia alta dell'azienda e per i suoi tablet, ma non è mai arrivata sui device della linea Z Flip.

Secondo Sammobile, tuttavia, DeX arriverà su Samsung Galaxy Z Flip 5, che sarà dunque il primo dispositivo della lineup clamshell a ottenere la compatibilità con il software. Resta ovviamente da capire come verrà modificata la visualizzazione DeX sul piccolo pieghevole sudcoreano e sul suo schermo "allungato", mentre pare che le riserve hardware del colosso di Suwon siano cadute di fronte alla scheda tecnica del device.

Nello specifico, il Samsung Galaxy Z Flip 5 avrà uno Snapdragon 8 Gen2 for Galaxy di Qualcomm e Samsung come suo SoC, insieme a 8 GB di RAM. I più recenti benchmark di Samsung Galaxy Z Flip 5, inoltre, ci mostrano uno smartphone quasi in linea con la proposta di fascia alta della compagnia coreana: non è dunque un caso che DeX arrivi proprio su questa generazione di clamshell, insomma.

Resta invece in dubbio la compatibilità con DeX Pad e DeX Station, che richiede sia il supporto per l'hardware che quello per il software delle dock di Samsung. Se in termini hardware la compatibilità non dovrebbe essere un problema, visto che entrambe le stazioni di ricarica hanno un'entrata USB-C, resta da capire se Samsung aggiornerà anche il software del suo clamshell per supportare DeX Pad e DeX Station.