Galaxy Z Flip 5, Samsung si fa scappare il prezzo? Potrebbe costare più di Z Flip 4

Diversi rumor degli scorsi mesi concordavano sul fatto che Samsung Galaxy Z Flip 5 sarebbe costato di più del predecessore, il Galaxy Z Flip 4. Ora, però, sembra esserci una conferma quasi ufficiale: Samsung Romania, infatti, potrebbe aver svelato per errore il prezzo di lancio del Galaxy Z Flip 5.

La filiale rumena del colosso sudcoreano, infatti, ha indetto un concorso che permetterà a 10 fortunati utenti di ricevere un Samsung Galaxy Z Flip 5 completamente gratis. Per partecipare al concorso basterà registrarsi su un apposito portale tra il 26 luglio e il 2 agosto: per regolare la promozione, l'azienda ha anche pubblicato un file PDF che ne spiega i termini e le condizioni.

Qui casca l'asino: Samsung ha dovuto indicare il montepremi del concorso, che è pari a 65.990 Leu rumeni, IVA inclusa. Si tratta di una cifra pari a poco più di 13.350 Euro. Dividendo per 10 (cioè il numero di smartphone in palio), scopriamo che Samsung Galaxy Z Flip 5 costerà, nella sua versione da 256 GB in colore Grafite, 6.599 Leu rumeni, ovvero circa 1.335 Euro.

Per fare un confronto, lo scorso anno in Romani il Galaxy Z Flip 4 è stato lanciato a 5.700 Leu, ovvero al 16% in meno del modello di quest'anno: in Euro, il prezzo del clamshell dello scorso anno era di 1.150 Euro circa. Nelle ultime settimane, un leak dalla Grecia e uno dalla Francia hanno anticipato che il modello da 128 GB del device "a conchiglia" di Samsung sarebbe stato lanciato ad un prezzo pari a 1.200 Euro circa, perciò un rincaro di 100-150 Euro per un raddoppio della memoria interna non sembra poi così strano (contando anche il diverso regime fiscale, dal momento che l'IVA in Romania è pari al 19%, in Grecia al 20% e in Francia al 24%).

Certo, Samsung Galaxy Z Flip 5 avrà diverse frecce al suo arco, tra cui un grande schermo esterno da 3,4", ma resta ancora da capire se le novità giustificheranno un aumento di prezzo di circa 100-120 Euro rispetto al modello dello scorso anno. Al contempo, rincari simili sembrano essere previsti anche per il Galaxy Z Fold 5, anch'esso in uscita nel corso del mese di luglio.