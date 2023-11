Galaxy Z Flip FE? Samsung gela i fan: 'niente smartphone pieghevoli di fascia media'

I rumor sul Samsung Galaxy Z Flip FE hanno iniziato a circolare con molta insistenza nelle scorse ore, preannunciando l'arrivo di uno smartphone pieghevole a basso prezzo del colosso coreano nel 2024. Le indiscrezioni hanno fatto un clamore tale da spingere la stessa Samsung a dire la sua sullo Z Flip FE, gelando i fan in attesa del device.

Come spiegano WCCFTech e il portale coreano Korea JoongAng Daily, un rappresentante del colosso di Suwon ha dichiarato che "non abbiamo piani per degli smartphone pieghevoli di fascia media in termini di prezzo. I rumor delle ultime ore sono privi di basi". In altre parole, l'azienda sudcoreana ha fermamente preso le distanze dalle indiscrezioni, invitando i fan (e, soprattutto, i clienti) a non dare peso a questi ultimi: nessun Galaxy Z Flip o Galaxy Z Fold FE nel 2024, insomma.

Per la verità, i rumor sono sembrati fin dall'inizio piuttosto dubbi. Benché le fonti che li hanno fatti circolare siano solitamente affidabili, infatti, il prezzo previsto per il Galaxy Z Flip FE è sembrato fin da subito troppo basso per uno smartphone pieghevole: tra i 400 e i 500 Dollari, secondo i rumor. Una cifra pressoché inarrivabile con le tecnologie attuali: gli schermi pieghevoli e le altre feature adottate dai foldable, infatti, hanno un costo elevato, impossibile da coprire per un dispositivo venduto a meno di 500 Dollari.

Ciò che è indubbio è però che Samsung è tornata a puntare sui Galaxy FE negli ultimi mesi: il lancio del Galaxy S23 FE, d'altro canto, ha riportato in auge la "Fan Edition" degli smartphone Samsung dopo un anno di assenza, dal momento che il Galaxy S22 FE è stato cancellato dal colosso di Suwon. Sicuramente, insomma, un dispositivo pieghevole della linea FE arriverà, prima o poi.

Con ogni probabilità, però, il 2024 non sarà l'anno buono per il lancio di un prodotto simile, il cui costo sarebbe comunque troppo elevato per rientrare pienamente nella fascia media. Se ne riparlerà nel 2025, forse.