Il Galaxy Z Flip pieghevole si mostra nel primo video hands on 'reale'

Manca ormai poco pi di una settimana all'evento Unpacked 2020 di Samsung e continuano emergere indiscrezioni sui dispositivi che mostrerà la società coreana. Quest'oggi sul web è stato pubblicato un video che mostra il Galaxy Z Flip in un video hands on "reale".

A pubblicarlo su Twitter il leaker Ben Geskin, da sempre uno dei più affidabili del settore, che ha diffuso sul proprio account ufficiale il breve filmato che vi mostriamo in calce.

La clip dura poco più di 19 secondi e mette in mostra il processo di piegatura del dispositivo che, una volta aperto, mette in mostra il grande schermo interno. Si può però intravedere anche il piccolo pannello AMOLED esterno che mostra l'ora ed altre informazioni chiave come le notifiche.

Secondo le indiscrezioni trapelate negli scorsi giorni, il Galaxy Z Flip dovrebbe sfoggiare un processore Snapdragon 855+, almeno 8 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di spazio d'archiviazione. L'aspect ratio dello smartphone a quanto pare sarà di 22:9 quando aperto. Il sensore per le impronte digitali invece dovrebbe essere montato lateralmente, ma sarà possibile anche sbloccarlo tramite il Face Unlock. A livello di OS, gli utenti troveranno Android 10 con One UI 2.0.

Qualche giorno fa sul web erano emerse tante informazioni sul Galaxy Z Flip, incluso il teaser ufficiale.