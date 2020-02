Galaxy Z Flip è sempre più vicino: in rete un nuovo video hands on

Manca sempre meno alla conferenza Unpacked di Samsung, nel corso del quale il colosso coreano mostrerà non solo il Samsung Galaxy S20 ma anche il nuovo smartphone pieghevole Galaxy Z Flip. Proprio quest'ultimo negli ultimi giorni è stato al centro di vari leak, a cui si è aggiunto un nuovo video hands on.

Dopo il filmato pubblicato qualche giorno fa, infatti, il leaker Ben Geskin ha caricato sul proprio account ufficiale Twitter un nuovo video "reale" che mostra il dispositivo della società asiatica, che rispetto al Galaxy Fold visto lo scorso anno dovrebbe sfoggiare un nuovo design a conchiglia.

La provenienza non è nota, ma secondo i colleghi di SamMobile il filmato sarebbe stato acquisito da qualche negozio al dettaglio a cui Samsung avrebbe inviato un'unità di prova.

Interessante anche notare come il Galaxy Z Flip mostrato nel filmato sia coperto da una custodia spessa progettata appositamente per prevenire i leak e "nascondere" la scocca. Non è la prima volta che Samsung adotta strategie di questo tipo: i più attenti ricorderanno che aveva fatto lo stesso con il Galaxy Fold a ridosso della conferenza con gli sviluppatori.

Di fatti, il video in questione non mostra nulla di nuovo a parte lo schermo pieghevole e la nuova cerniera montata orizzontalmente al centro.