Galaxy Z Flip e Z Fold 4: Samsung si lascia scappare colori e tagli di memoria

Le diverse colorazioni di Samsung Galaxy Z Flip 4 sono state leakate già negli scorsi giorni, ma oggi è una fonte ufficiale di Samsung a farsi sfuggire, per errore, tutti i colori e i tagli di memoria del foldable "a conchiglia" del produttore di Suwon.

Samsung Galaxy Z Flip 4 sarà presentato il 10 agosto, insieme al "fratello maggiore" Galaxy Z Fold 4 ed al Galaxy Watch 5, nel corso di un evento Unpacked del colosso coreano. Man mano che ci avviciniamo alla data dell'annuncio ufficiale, le informazioni a nostra disposizione sui device aumentano sempre di più: oggi, per esempio, è il portale Samsung Care+ UK a rivelare colori e memorie del clamshell Samsung.

Per quanto riguarda le colorazioni del device, infatti, il sito web ha inavvertitamente spiegato che il Galaxy Fold 4 sarà disponibile in quattro tinte, ovvero Blue, Bora Purple, Graphite e Pink Gold. A questi, poi, si aggiungono le possibili combinazioni dell'edizione Bespoke del telefono, che comprendono i colori Black, Silver e Gold per la cerniera e le tinte Green, Navy, Red, Yellow e White per la metà superiore e quella inferiore del telefono.

In termini di memoria interna, invece, è confermato che il Galaxy Z Flip 4 avrà 128 o 256 GB di storage, mentre il Galaxy Z Fold 4 si attesterà sui 256 GB oppure sui 512 GB di memoria. A questo punto, le speranze relative ad un Galaxy Z Fold 4 da 1 TB sembrano ormai essere state vanificate, nonostante i numerosi rumor che puntavano in quella direzione.

Il Galaxy Z Fold 4, infine, arriverà sul mercato nelle tre colorazioni Beige, Grey/Green e Phnatom Black. Per il momento, il portale di Samsung Care+ UK non prevede l'esistenza di alcuna versione Bespoke per il device a portafoglio.