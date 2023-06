Galaxy Z Flip5, Fold5, Watch 6 e Tab S9 Ultra: i render svelano le prossime novità Samsung

Al momento ancora non è stata comunicata alcuna data ufficiale, ma il Samsung Unpacked estivo sembra davvero essere vicino e si prospetta ricco di interessanti novità. Il popolare leaker Evan Blass sui propri canali social ha pubblicato i render dei prodotti che dovrebbe presentare.

Nella gallery, che trovate in calce, si vedono il Galaxy Z Flip5 con la sua nuova Cover Screen da 3,4 pollici, accanto al Galaxy Tab S9 Ultra da 14,6 pollici, il Galaxy Watch 6 e le nuove Galaxy Buds 3. Non manca all’appello il Fold5, il secondo foldable della nuove linea di prodotti estivi: entrambi sono mostrati insieme alla S Pen che è stata utilizzata per scrivere un messaggio a mano su Fold5.

Secondo le indiscrezioni, il Galaxy Unpacked estivo dovrebbe andare in scena il 26 o 27 Luglio prossimo.

Il Galaxy Z Fold5 dovrebbe portare con se una nuova fotocamera migliorata. Lo schermo esterno invece dovrebbe essere AMOLED da 6,2 pollici con refresh rate a 120Hz, mentre il pannello interno dovrebbe sempre essere basato su uno schermo AMOLED, ma da 7,6 pollici con risoluzione QHD+ e refresh rate a 120Hz. Sul web si parla anche di una nuova cerniera per la chiusura dello schermo, impermeabile e meno vistosa.