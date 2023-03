Galaxy Z Flip5, niente fotocamera da 50 megapixel: gli ultimi rumor

In aggiunta ai rumor che volevano il Galaxy Z Flip5 in arrivo con lo schermo esterno più grande del mercato, quest’oggi arriva una nuova indiscrezione sul comparto fotografico del nuovo foldable del colosso coreano, in arrivo in estate insieme al Z Fold5.

Mentre sembra praticamente certa la riduzione del peso dei due pieghevoli, un’altra fuga di notizie si sofferma sul comparto fotografico dei due dispositivi. Secondo il leaker chuvn888, il Samsung Galaxy Z Flip5 arriverà sul mercato con fotocamera da 12MP aggiornata e non con il sensore da 50 megapixel che abbiamo avuto modo di vedere sul Samsung Galaxy S23 Ultra.

Al momento i dettagli tecnici di questo sensore da 12 megapixel non sono noti, ma a giudicare da quanto ipotizzato da molti potrebbe trattarsi di un sensore più grande di quello da 1/1,76” del Z Flip4 dell’anno scorso.

Il Galaxy Z Fold5 invece dovrebbe mantenere la fotocamera da 50 megapixel del predecessore, basata sullo stesso sensore utilizzato su S22+ ed S23+.

Non sono chiare le motivazioni di questa scelta, ma in precedenza alcuni avevano affermato che il sensore da 200 megapixel di S23 Ultra potrebbe essere fisicamente impossibile da inserire nel Galaxy Z Fold5, e lo stesso potrebbe riguardare anche il Z Flip5 che a sua volta potrebbe non essere in grado di integrare un chip da 50MP.