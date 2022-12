Il Galaxy Z Fold 4 costa a Samsung il 33% in più rispetto ad iPhone 14 Pro Max per Apple

Il Galaxy Z Fold 4 di Samsung è sicuramente tra gli smartphone pieghevoli più apprezzati dell’anno, ma il prezzo elevato ha frenato l’acquisto da parte di molti. Una nuova analisi pubblicata in rete confronta i costi di produzione del foldable con il top di gamma 2022 di Apple, l’iPhone 14 Pro Max.

Fomalhaut Techno Solution ha pubblicato in rete un’analisi molto interessante dei costi delle componenti per il Galaxy Z Fold 4 ed iPhone 14 Pro Max. È emerso che il device pieghevole costa al colosso 670 Dollari, mentre per iPhone 14 Pro Max Apple sostiene costi pari a 501 Dollari, pari rispettivamente al 40 e 46% dei prezzi di vendita.

Nell’analisi si legge che, Samsung ha ridotto il divario grazie alle componenti prodotte in house, che hanno reso la catena di approvvigionamento più affidabile e meno costosa.

Nel caso di iPhone 14 Pro Max, il costo di produzione è del 20% più elevato rispetto ad iPhone 13 Pro Max a causa dell’A16 Bionic che costa all’azienda 110 Dollari se acquistato da TSMC. Tali aumenti però dovrebbero toccare anche il Samsung Galaxy S23, che dovrebbe essere basato sullo Snapdragon 8 Gen 2 e che probabilmente troverà spazio anche su Galaxy Z Fold 5 e Galaxy Z Flip 5.

Ricordiamo che su queste pagine è disponibile la nostra recensione del Galaxy Z Fold 4.