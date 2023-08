Galaxy Z Fold 5, edizione speciale in arrivo? C'è il teaser di Samsung

Solo poche ore fa, un leak ha riportato che Samsung è al lavoro su otto nuovi device, tra i quali ci sarebbero Samsung Galaxy S23 e una nuova versione di Samsung Galaxy Z Fold 5, legata al designer Thom Browne. Quest'ultimo dispositivo, in particolare, sembra essere stato appena annunciato con un teaser del colosso coreano.

Con un post su X, infatti, la divisione Mobile di Samsung ha svelato il teaser di un nuovo smartphone pieghevole, che potete vedere nel video in calce a questa notizia. A corredo del breve video abbiamo le parole "siediti al tavolo di Thom Browne per celebrare una nuova esperienza nel design e nell'innovazione". Sembra dunque che il designer e stilista newyorkese abbia collaborato con Samsung per la realizzazione di uno smartphone in edizione limitata.

Come il teaser lascia intendere, nonché come già riportato dai leak, lo smartphone sarà un Samsung Galaxy Z Fold 5 in edizione speciale, che probabilmente sarà chiamato semplicemente "Thom Browne Edition". In passato, il designer aveva collaborato con il colosso di Suwon alla realizzazione della "Thom Browne Edition" di Samsung Galaxy Z Fold 2 e di Samsung Galaxy Z Fold 3.

Se le cose dovessero andare come già avvenuto negli scorsi anni, lo smartphone sarà un Galaxy Z Fold 5 con dei colori speciali, una copertura posteriore con materiali diversi da quelli standard e, magari, una piccola revisione estetica dell'UI. Altamente improbabile, invece, che Samsung abbia deciso di modificare anche l'hardware del telefono in vista della collaborazione.

Il teaser, però, è importantissimo anche per un altro motivo: esso, essenzialmente, conferma il leak delle scorse ore, spiegando che non solo Samsung Galaxy S23 FE è in arrivo, ma anche che Samsung sta lavorando a diversi altri device, tra cui Samsung Galaxy Tab S9 FE e FE+, i Samsung Galaxy Tab A9 e A9+, le Galaxy Buds 3 e le Galaxy SmartTags 3, che potrebbero essere tutti lanciati nel corso di un evento Unpacked in programma per questo autunno.