Galaxy Z Fold 6 sarà in titanio: così Samsung vuole ridurre peso e spessore

Il design di Samsung Galaxy Z Fold 6 potrebbe essere completamente diverso rispetto a quello del suo predecessore: il prossimo flagship pieghevole del colosso coreano, infatti, potrebbe essere squadrato. Ma non solo: il foldable sarà meno spesso e più leggero del Galaxy Z Fold 5, grazie anche a dei nuovi materiali.

Il leaker Chun Bai, infatti, ha svelato su X che il Samsung Galaxy Z Fold 6 avrà un frame in titanio, contro quello in Armor Aluminium (una lega di alluminio proprietaria del colosso di Suwon) di Samsung Galaxy Z Fold 5. In altre parole, lo smartphone sarà molto simile a Samsung Galaxy S24 Ultra, almeno in termini di materiali. Il passaggio al titanio dovrebbe portare con sé due cambiamenti non da poco, diminuendo sia il peso che lo spessore del dispositivo.

In termini di spessore, in particolare, il Galaxy Z Fold 6 misurerà solo 11 millimetri da chiuso, contro i 13,4 del Galaxy Z Fold 5. Per quanto riguarda il peso, invece, il pieghevole di scorsa generazione aveva una massa di 235 grammi, mentre quello in arrivo in estate dovrebbe essere "molto più leggero", anche se per ora non ci sono dei numeri più precisi. Inoltre, lo smartphone sarà lanciato in tre colori e avrà dei bordi simili a quelli del Galaxy S24, dunque più squadrati del predecessore.

Per quanto riguarda la scheda tecnica del Samsung Galaxy Z Fold 6, viene confermato che lo smartphone avrà un SoC Snapdragon 8 Gen3 di Qualcomm, insieme ad una batteria da 4.600 mAh e a tre fotocamere posteriori. Per quanto riguarda la selfie camera interna con tecnologia under-display, inoltre, il leak rivela che quest'ultima riceverà dei miglioramenti, senza però spiegare di quali si tratterà. Infine, lo smartphone non dovrebbe avere alcun alloggiamento per la S Pen.

Parallelamente, il tipster Yogesh Brar ha confermato, sempre su X, che Samsung Galaxy Z Fold 6 avrà uno schermo esterno da 6,4" con aspect ratio in 20:9, che passerà a 1.08:1 da aperto: lo smartphone, dunque, sarà quasi quadrato una volta che verrà aperto. Le fotocamere del device, invece, saranno una lente principale da 50 MP, un teleobiettivo (o lente periscopica, ma quest'ultima opzione appare decisamente improbabile) da 50 MP e un ultra-grandangolo da 12 MP.