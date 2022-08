Galaxy Z Fold e Z Flip 4, la promessa di Samsung: supporto software fino al 2027

Samsung ha presentato il Galaxy Z Flip 4 e il Galaxy Z Fold 4 durante l'evento Unpacked di ieri. Con i preordini dei device aperti e le loro vendite in programma tra circa due settimane, iniziano oggi a trapelare alcuni dettagli sul supporto software di Samsung per i due smartphone, che potrebbero fare la felicità di molti utenti.

Negli ultimi anni, Samsung è diventata una delle compagnie più affidabili nel garantire update e patch di sicurezza per i suoi device, arrivando al pari di Google e, talvolta, persino superandola. Durante il Samsung Galaxy Unpacked di ieri, l'azienda di Suwon ha deciso di continuare tale tradizione, spiegando i suoi due nuovi foldable riceveranno quattro major update di Android.

Ciò significa che il Samsung Galaxy Z Flip 4 e il Samsung Galaxy Z Fold 4, che sono stati lanciati con sistema operativo Android 12, saranno aggiornati fino all'uscita di Android 16, programmato per il 2026. Neanche a dirlo, gli smartphone saranno probabilmente tra i primi a ricevere l'update ad Android 13, quando quest'ultimo uscirà in versione stabile nel corso dell'ultimo trimestre di quest'anno.

Samsung ha poi confermato che, oltre ai quattro major update, i suoi due pieghevoli riceveranno cinque anni di patch di sicurezza e bugfix, il che significa che potranno tranquillamente arrivare al 2027 senza risultare obsoleti o vulnerabilità in termini di privacy e sicurezza degli utenti. Tuttavia, la compagnia ha anche confermato che, dopo quattro anni di supporto mensile, il quinto anno le patch per i due device saranno rilasciate solo a cadenza trimestrale.

La politica in tal senso di Samsung è dunque la stessa già usata per i Galaxy S22 e che verrà probabilmente adottata da qui in avanti per tutti gli smartphone di fascia alta del colosso coreano.