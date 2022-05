Galaxy Z Fold e Z Flip 4: Samsung disposta a tagliare sulle batterie per ridurre i prezzi

Dopo aver scoperto che Samsung Z Fold e Z Flip 4 costeranno meno dei propri predecessori e che Samsung starebbe cercando di limare ogni costo extra non vitale, oggi scopriamo alcune informazioni aggiuntive sull'opera di riduzione del prezzo dei due device. In particolare, pare che Samsung ritoccherà le batterie dei suoi foldable nel 2022.

Stando a quanto riporta il portale coreano The Elec, Samsung starebbe pensando di rivolgersi ad ATL per abbattere i costi delle batterie degli smartphone pieghevoli di nuova generazione. Se il nome ATL vi suona nuovo, vi ricordiamo che l'azienda, che per esteso si chiama Amperex Technology Limited, è uno dei più grandi produttori di batterie al mondo. La compagnia ha sede in Cina e, tra le altre, rifornisce anche Apple con le proprie batterie, che vengono montate su iPhone e iPad.

La notizia è piuttosto interessante per almeno due motivi: il primo è che Samsung finora si rivolgeva a Samsung stessa per la produzione delle batterie dei suoi smartphone. Nello specifico, la divisione mobile dell'azienda di Suwon aveva un "contratto" con Samsung SDI, che si occupa di batterie per auto e per dispositivi elettronici di nuova generazione.

Pare dunque che lo sviluppo interno delle celle energetiche dei due device foldable sia troppo costoso per risultare economicamente vantaggioso. Il secondo motivo di interesse dell'indiscrezione è che, rivolgendosi a ATL, Samsung rinuncerà alle innovazioni lato batteria appena introdotte da Samsung SDI e già programmate per gli smartphone di nuova generazione del colosso coreano, che ora potrebbero invece ritrovarsi con dei sistemi di ricarica meno performanti del previsto.

Ad ogni modo, affidandosi a ATL Samsung potrebbe ridurre il prezzo di Galaxy Z Fold e Z Flip 4 di una percentuale compresa tra il 4 e il 5% del loro costo finale, riducendo quest'ultimo di qualche decina di Euro.

Infine, sempre nelle scorse ore GSMArena ha riportato che la batteria di Galaxy Z Flip 4 sarà da 3.303 mAh, con una cella principale da 2.400 mAh e una secondaria da 903 mAh. Ciò significa che, all'atto pratico, la capacità della batteria del nuovo clamshell del produttore coreano sarà pressoché identica a quella di Samsung Galaxy Z Flip 3, che si fermava a 3.300 mAh.