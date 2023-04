Galaxy Z Fold e Z Flip 5 in anticipo? Il Samsung Unpacked si terrà prima del previsto

Purtroppo, sembra che quest'anno Samsung Galaxy Z Flip e Z Fold 5 non avranno grandi novità rispetto ai predecessori, i Galaxy Z Fold e Z Flip 4. Attorno ai due pieghevoli coreani, tuttavia, si è coagulata una certa attesa da parte dei fan, che fortunatamente potrebbero dover aspettare meno del previsto per un reveal dei prossimi smartphone Samsung.

Un leak del portale coreano iNews24, infatti, spiega che Samsung potrebbe anticipare l'evento Unpacked di presentazione di Samsung Galaxy Z Fold 5 e Z Flip 5 di circa un mese. Quest'ultimo, infatti, non dovrebbe tenersi nella prima metà di agosto, come ormai da tradizione, ma entro la fine del mese di luglio. Lo scorso anno, per fare un confronto, Samsung ha presentato il Galaxy Z Fold 4 e il Galaxy Z Flip 4 il 10 agosto.

Non solo: anche la location nella quale si terrà la presentazione dei due smartphone sarà inusuale. Di solito, infatti, il colosso coreano tiene i suoi eventi negli Stati Uniti o a Barcellona, in Spagna: a questo giro, invece, pare che l'Unpacked si terrà a Busan, in Corea del Sud, la "madrepatria" degli smartphone Samsung.

Il motivo di questo cambiamento sarebbe semplice: Busan si è candidata al World Expo 2030, la manifestazione periodica che, per esempio, si è tenuta nel 2015 a Milano. Samsung sarebbe tra le aziende interessate a propugnare la candidatura della città coreana rispetto a quelle delle principali rivali, tra cui abbiamo la capitale russa Mosca, la città ucraina di Odessa, quella saudita di Riyadh e anche la capitale italiana Roma.

Un secondo rumor, questa volta riportato da GizmoChina, ci svela infine le dimensioni del Galaxy Z Fold 5, che misurerà 154,9 x 129,9 x 6,1 millimetri da aperto e 154,9 x 67,1 x 13,4 millimetri da chiuso. Ciò significa che le misure del foldable saranno pressoché identiche a quelle del Galaxy Z Fold 4, con una riduzione di 0,2 millimetri su tutte tre le dimensioni. In termini di peso, invece, il foldable di nuova generazione peserà 254 grammi, nove in meno dei 263 del Galaxy Z Fold 4.