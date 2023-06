Galaxy Z Fold e Z Flip 5, Samsung svela la finestra d'uscita: in arrivo prima del previsto

I rumor sull'evento Samsung Unpacked di luglio emersi in rete a maggio sembrano essere veritieri. Nelle scorse ore, forse per errore, Samsung ha confermato il prossimo evento Unpacked, che si terrà a fine luglio a Seul, in Corea del Sud. Durante l'evento, con ogni probabilità, saranno presentati i nuovi Samsung Galaxy Z Flip e Z Fold 5.

Andiamo però con ordine: nelle scorse ore, una press release pubblicata da Samsung Australia svelava che Samsung terrà un evento Unpacked nella seconda metà del mese di luglio, e che la cornice in cui si terrà la conferenza sarà quella di Seul, in Corea del Sud. Sfortunatamente, la pagina web originariamente pubblicata da Samsung non è più disponibile, il che sembra significa che la divisione australiana del colosso di Suwon abbia anticipato la pubblicazione del comunicato rispetto alle altre sezioni internazionali della compagnia (che finora, infatti, non hanno ancora pubblicato nulla a riguardo).

A maggio, un leak aveva previsto (correttamente, pare) che il prossimo Galaxy Unpacked si terrà a Seul, come parte di una spinta di Samsung per promuovere la Corea del Sud a livello globale, in vista di una partecipazione del Paese alla corsa per le Olimpiadi del 2032. Il leak aveva anche affermato che il Galaxy Unpacked si terrà il 26 luglio, una data tutto sommato in linea con la generica indicazione di "fine luglio" contenuta nel comunicato stampa di Samsung Australia.

La press release, infine, spiegava che l'evento Unpacked si concentrerà sugli smartphone pieghevoli di casa Samsung: durante la conferenza, dunque, possiamo aspettarci un annuncio di Samsung Galaxy Z Flip 5 e di Samsung Galaxy Z Fold 5, mentre meno probabile è quello di Samsung Galaxy Watch 6, che potrebbe essere svelato insieme al Galaxy S23 FE nel corso del mese di agosto.

L'anticipo di circa un mese dei due foldable sudcoreani, dunque, dovrebbe dipendere da due necessità diverse: la prima è quella a separare i telefoni pieghevoli dal Galaxy S23 FE, almeno in termini di finestra di lancio; la seconda, invece, pare essere quella di sfruttare le ottime performance in termini di vendite della linea Galaxy Z Flip e Fold 4 e della serie Galaxy S23. Staremo a vedere se la strategia di Samsung verrà confermata e, soprattutto, se porterà i frutti sperati al colosso sudcoreano.