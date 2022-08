Galaxy Z Fold4 avrà 1TB di memoria UFS 4.0? Potrebbe raggiungere velocità mai viste prima

L’evento Unpacked del 10 agosto 2022 organizzato da Samsung si sta avvicinando e, come gli appassionati già sanno bene, in tale occasione vedremo finalmente i nuovi pieghevoli Galaxy Z Flip 4 e Z Fold 4. A loro proposito, proprio in queste ore si è discusso della possibile dotazione di massimo 1 TB di memoria interna ultraveloce UFS 4.0.

Nel contesto del Flash Memory Summit 2022 in corso al Santa Clara Convention Center, difatti, Samsung ha già annunciato la linea di future tecnologie di archiviazione e memoria flash, svelando inoltre che la prossima generazione di memoria flash UFS 4.0 ultraveloce per dispositivi mobili sarà in produzione e consegna già questo mese. Di conseguenza, è altamente probabile che lo stesso Samsung Galaxy Z Fold 4 possa ricevere tale soluzione di memoria.

Cosa significa in termini pratici per lo smartphone foldable top di gamma? Lo standard UFS 4.0 è molto più performante rispetto all’attuale UFS 3.1 presente nei telefoni più costosi sul mercato: abbiamo un trasferimento di dati due volte più veloce, pari a massimo 23,2 Gbps, e una velocità di scrittura di 2.800 Mbps, ovvero il 60% in più. Al contempo, però, aumenta del 45% l’efficienza energetica. Per farla breve, la memoria flash UFS 4.0 cambierebbe tutto sugli smartphone, specie se si parla di dimensioni pari anche a 1 TB.

Trattandosi però ancora di semplici indiscrezioni, meglio prenderle con le pinze, soprattutto se consideriamo che potrebbero riguardare solamente il più costoso Samsung Galaxy Z Fold4. Mancando meno di una settimana, non ci resta che attendere la presentazione ufficiale.

Proprio oggi, peraltro, sono emerse nuove indiscrezioni su schermo e ricarica del Galaxy Z Fold 4.