Galaxy Z Fold4 e Z Flip4 vittime dell'inflazione: vendite inferiori alle previsioni

Pur registrando un riscontro superiore allo scorso anno, è improbabile che i nuovi Galaxy Z Fold4 e Z Flip4 siano in grado di raggiungere le aspettative del produttore in termini di vendite nel 2022. A riportare la notizia è SamMobile, secondo cui le previsioni del colosso coreano parlavano di 15 milioni di pieghevoli spediti entro fine 2022.

L’azienda puntava tutto su Galaxy Z Fold4 e Galaxy Z Flip4, le new entry della gamma, ma nuove stime del settore suggeriscono che il conteggio si fermerà a “solo” 8 milioni di unità per i suoi ultimi smartphone pieghevoli entro fine anno. Il dato è comunque in aumento rispetto ai 7,1 milioni registrati durante lo stesso periodo dello scorso anno, con un aumento del 13%, ma comunque inferiore ai 15 milioni previsti.

La previsione arriva direttamente da Noh Geun-chang, capo dello Hyundai Motor Securities Research Center, il quale in un rapporto ha spiegato che Samsung potrebbe vendere 10 milioni di pieghevoli nel 2022, un dato che include anche il Galaxy Z Flip3. Anche lo stesso TM Roh di Samsung durante l’evento Galaxy Unpacked aveva affermato che la società aveva intenzione di vendere 10 milioni di pieghevoli nel 2022.

Tuttavia, le stime evidentemente devono essere riviste verso il basso a causa della situazione economica globale e l’inflazione galoppante che ha frenato molti utenti. A ciò si aggiungono anche i prezzi elevati dei due dispositivi, che rappresentano un fattore importante.

La situazione però dovrebbe migliorare nel 2023: alcune stime indicano che Samsung potrebbe spedire 15 milioni di pieghevoli.

Su queste pagine, ricordiamo, è disponibile la nostra recensione del Samsung Galaxy Z Fold4.