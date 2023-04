Galaxy Z Fold5 senza S Pen, ma ci saranno delle importanti novità

Un nuovo rapporto pubblicato da ETNews si sofferma sul Galaxy Z Fold 5, e sulle novità su cui starebbe lavorando la società coreana per differenziarlo dal Galaxy Z Fold 4.

Secondo quanto riferito, Samsung mirerebbe a ridurre il peso a 250 grammi, ovvero 13g in meno rispetto al suo predecessore. A quanto pare il pieghevole dovrebbe essere spesso 13,4mm quando piegato, circa 0,8mm in meno rispetto al Z Fold4 che si è fermato a 14,2mm. Non è chiaro se alla fine Samsung riuscirà a completare tale lavoro, ma lo stesso sito osserva che il prototipo in fase di test pesa 254 grammi.

Tra gli altri miglioramenti attesi, si parla anche di una cerniera di nuova generazione che ripiegherà il display OLED interno a forma di goccia d’acqua. In questo modo, spiega il sito, la piega dovrebbe essere meno visibile rispetto alle precedenti generazioni e dovrebbe lasciare meno spazi vuoti.

L’utilizzo di questa nuova cerniera inoltre dovrebbe consentire al pieghevole di ottenere la certificazione IPX8 per la resistenza all’acqua.

Nuove conferme anche sulla mancata integrazione dello slot per la S Pen, una scelta legata alla volontà di rendere più sottili gli smartphone.

Alcuni rumor emersi in precedenza riferiscono che il Galaxy Z Fold5 potrebbe avere una longevità ridotta con la nuova cerniera.