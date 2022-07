Galazy Z Flip4 e Fold4 senza segreti: ecco tutte le colorazioni

Mentre si attendono ulteriori delucidazioni sul possibile abbandono di Exynos per Galaxy S23, torniamo a focalizzarci sui prodotti più scottanti di casa Samsung, vale a dire i prossimi foldable che dovrebbero essere svelati fra qualche giorno.

Infatti, è ormai dato per certo da molti che fra meno di due settimane scopriremo i nuovi pieghevoli della serie Galaxy Z, soprattutto dopo la conferma di Samsung dell'evento Unpacked di agosto 2022.

Nel corso dell'evento, i protagonisti dovrebbero essere proprio loro, Galaxy Z Fold4 e Galaxy Z Flip4, evoluzione della specie a cui si guarda con molta attenzione, in particolar modo dopo il clamoroso successo della terza generazione.

Ormai a ridosso dell'evento, quindi, non stupisce più di tanto ma regala comunque un discreto grado di emozione la possibilità di vedere i dispositivi in quelli che dovrebbero essere i render definitivi, con tanto di colorazioni a corredo.

Come potrete scoprire nella gallery in calce, Galaxy Z Fold4 dovrebbe presentare tre colorazioni, dallo champagne gold al grigio, passando per una più classica versione total black.

Quanto al Galaxy Z Flip4, il piccolo di casa oltre al nero avrà le consuete vivaci colorazioni di sempre, tra cui celeste, rose gold e viola. Oltretutto, queste immagini consentono di apprezzare ancora di più le caratteristiche del redesign del Flip4 e confermare la forma dell'isola fotografica del Fold4.