In Galles dei 'conigli-archeologi' hanno portato alla luce dei reperti preistorici

In una remota isola del Galles (un luogo tanto discusso in questo momento per il suo presunto collegamento con Stonehenge), un gruppo di conigli è riuscito a riportare alla luce una serie di tesori dell'antico passato di questa terra. Fra questi reperti sono stati individuati alcuni ciottoli e dei frammenti di antichissime ceramiche.

L'isola di Skokholm si trova nel mar Celtico ed è una piccola terra emersa ormai disabitata. Nonostante questo presunto stato di abbandono, è allo stesso tempo stata classificata come "sito di particolare interesse scientifico" ormai da anni. Questo sia per la sua interessantissima composizione mineraria, sia per la sua fauna, che ospita uno dei più importanti siti in Europa per la riproduzione di uccelli marini.

In epoca normanna vennero trapiantati in quest'isola anche dei conigli, che sino ad oggi hanno modificato in parte le terre desolate con le loro case sotterranee.

E' proprio per costruire una di queste che i conigli "aspiranti-archeologi" hanno riportato alla luce dei curiosi reperti preistorici, simbolo della presenza umana nell'isola sin nell'antichità più remota.

Uno dei reperti più interessanti è un ciottolo smussato, risalente al Mesolitico (o "Età della pietra di mezzo") - quel periodo intermedio dell'Età della Pietra che va dal 10 mila fino all'8 mila a.C. Questo strumento era usato 9000 anni fa dai primi uomini per diversi scopi, prettamente legati alla sfera della caccia del pesce e frutti di mare.

Il secondo reperto, invece, è un frammento in ceramica, prodotto circa 3750 anni fa. Gli esperti ritengono che questo appartenesse a qualche sorta di urna funeraria, tipica dell'Età del Bronzo, in cui si era soliti porre le ceneri dei defunti. Infatti, ricavarne dei dati sarà un aspetto fondamentale per comprendere meglio la vita su questa piccolissima isola anche in un'età così antica.

Colui che ha fornito tutti questi preziosi dettagli è stato il professor Andrew David, un esperto di strumenti in pietra preistorici, e al quale sono stato inviate le foto che potrete vedere qui sotto.

Egli ha affermato che questi reperti siano abbastanza comuni lungo le aree costiere del Galles e della Scozia. Altri sono stati trovati anche nelle coste francesi. Tuttavia, come nelle remote isole scozzesi di Saint Kilda, questo è il primo caso in cui sono stati rinvenuti degli oggetti così antichi nell'isola di Skolkhom.

Ovviamente, alla luce di questi ritrovamenti, gli archeologi sono molto curiosi di andare ad effettuare una serie di scavi in questa terra abbandonata - prima che i conigli sottraggano loro tutto il meglio del lavoro.