I galli sanno sempre quando è mattino, con o senza luce del sole

I ricercatori dell’Università di Nagoya hanno studiato i meccanismi genetici che regolano il canto dei galli: esso è un comportamento innato che serve a segnalare ai suoi simili il proprio territorio. La cosa interessante è questi animali sanno quando è l’alba anche se non sono esposti alla luce o ai suoni: hanno un orologio interno.

“Con nostra sorpresa, nessuno ha dimostrato sperimentalmente il coinvolgimento dell'orologio biologico in questo fenomeno ben noto”, dice il neuroscienziato Takashi Yoshimura, co-autore dello studio, pubblicato sulla rivista Science. I galli sottoposti ad analisi a due diversi regimi di luce sono di razza inbreda, una specie largamente impiegata nei laboratori per la sua omogeneità genetica.

Nel primo esperimento, i galli hanno vissuto 12 ore di luce e 12 ore di luce fioca, per 14 giorni, ed è emerso che le creature hanno iniziato a cantare due ore prima dell’alba, anticipando il sorgere del sole, proprio come fanno i galli selvatici.

Nel secondo, invece, gli animali sono stati tenuti al buio per 24 ore al giorno, per 14 giorni. Yoshimura e colleghi hanno constatato che i galli seguono un ciclo di 23,8 ore e che cantavano quando pensavano che fosse l’alba.

Per confutare la tesi della presenza di un complesso orologio interno che prevale su stimoli esterni, gli scienziati hanno esposto i galli a stimoli sonori e luminosi, per indurli a cantare in momenti diversi della giornata; tuttavia, questi hanno palesato una propensione a vocalizzare solo al mattino.

Inoltre, gli studi hanno notato come il rango sociale tra i galli influenzava il momento in cui cantavano.