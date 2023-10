I galli sembrano riconoscere il loro riflesso, mentre cani e gorilla no

La consapevolezza di sé è una caratteristica che spesso associamo esclusivamente agli esseri umani e ad alcuni animali particolarmente intelligenti, come i primati e i delfini. Tuttavia, una recente ricerca ha gettato luce su una specie inaspettata che potrebbe possedere questa affascinante capacità: i galli.

Gli scienziati hanno condotto esperimenti per esplorare se questi volatili siano in grado di riconoscere il proprio riflesso in uno specchio, e i risultati sono stati sorprendentemente positivi. Durante lo studio, i ricercatori hanno osservato il comportamento dei galli di fronte a uno specchio, notando che gli uccelli sembravano riconoscere il proprio riflesso piuttosto che comportarsi come se stessero vedendo un simile.

Questo comportamento suggerisce che i galli possano avere una forma di consapevolezza di sé, una scoperta che sfida le nostre precedenti comprensioni delle capacità cognitive degli uccelli. I pennuti hanno mostrato segni di riconoscimento del proprio riflesso attraverso una serie di test, inclusa la ricerca di cibo nascosto che potevano vedere solo attraverso lo specchio.

Non solo riconoscono il proprio riflesso, ma sono anche in grado di utilizzare queste informazioni in modo funzionale per navigare nel loro ambiente. Questa scoperta apre nuove strade per la ricerca sulle capacità cognitive degli uccelli e sfida le nostre percezioni sui limiti dell'intelligenza animale. Spesso visti semplicemente come animali da fattoria, questi esseri viventi dimostrano di avere una complessità e una profondità che meritano ulteriori indagini.

Non sono i soli: anche i pinguini riescono a identificarsi attraverso uno specchio.