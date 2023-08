Gambe VS braccia: quali sono le più importanti per gli animali?

L'evoluzione ha dotato gli animali di braccia e gambe di tutte le forme e dimensioni. Ma qual è la coppia di arti più importante all’interno del mondo animale? Per rispondere a questa domanda dobbiamo fare un passo indietro e chiederci di quale specie stiamo parlando.

"Gli animali vivono in ambienti diversi. Fanno cose diverse dal punto di vista ecologico", ha dichiarato per Live Science John Hutchinson, professore di biomeccanica evolutiva presso il Royal Veterinary College di Londra. "Quello che possiamo fare è studiare la storia evolutiva di una specie e vedere come sono cambiati i suoi arti in risposta all’ambiente".

Prendiamo ad esempio il Tyrannosaurus rex. Questi dinosauri avevano notoriamente delle braccia molto piccole: un T. rex di 13,7 metri avrebbe probabilmente avuto braccia lunghe meno di un metro. Per mettere questo dato in prospettiva, è come se un essere umano di 1,8 metri avesse braccia lunghe appena 13 centimetri. Tuttavia, "gli antenati del T. rex avevano braccia lunghe come la maggior parte dei dinosauri carnivori, grandi artigli, tre dita e così via", afferma Hutchinson. Con il tempo, l’ecosistema in cui vivevano questi animali è cambiato e le braccia dei tirannosauri si sono ridotte perché non erano d’ostacolo alla loro sopravvivenza.

Sebbene gli uccelli siano imparentati con i tirannosauri, per loro le braccia sono molto più importanti delle gambe. Le ali degli uccelli, infatti, non sono altro che braccia adattate al volo e spesso costituiscono la parte più grande del corpo di un volatile. Il volo è un'attività fondamentale per quasi tutte le specie di uccelli volatori, tanto che alcune di esse hanno imparato a dormire mentre volano.

Per alcuni animali, poi, gli arti non sono altro che un intralcio. Serpenti, pesci e anguille si sono evoluti per diventare privi di zampe. Ciò consente loro di catturare meglio le prede attraverso la costrizione o di muoversi più velocemente nell'ambiente in cui si trovano.