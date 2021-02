Il gambero-clone invade il Madagascar. Disastro o risorsa preziosa?

Una nuova specie di gambero d'acqua dolce che si è evoluta negli scorsi decenni attraverso la mutazione di esemplari appartenenti ad una specie nativa della Florida, ha invaso i fiumi e i laghi del Madagascar, divenendo in breve tempo una preziosa risorsa alimentare per uno dei popoli più poveri del pianeta.

Cos'ha di particolare questa nuova specie?

P. virginialis , detto anche gambero marmorizzato, è un gambero dotato di una caratteristica rara: si riproduce per clonazione. Tutti gli esemplari esistenti sono femmine e dalle loro uova non fecondate nascono individui geneticamente identici alla madre. Questa modalità di riproduzione, detta partenogenesi, è rara ma non del tutto sconosciuta. Pochissime sono, però, le specie che non possono riprodursi in altro modo e in genere sono destinate ad estinguersi velocemente.

Nel breve periodo la partenogenesi garantisce una rapidità di espansione delle popolazioni molto più elevata rispetto alla riproduzione sessuale: probabilmente è questa la chiave dell'invasività di P. virginialis in Madagascar.

Impatto sociale e impatto ecologico: i criteri di gestione viaggiano su un doppio binario.

In generale, le specie invasive hanno un forte impatto negativo sugli ecosistemi locali. Nel caso del gambero marmorizzato, le reali interazioni con la fauna e la flora locale non sono ancora conosciute e sono uno degli obiettivi di ricerca dell'equipe di biologi che segue la vicenda. Ad oggi è noto che, in alcune parti del paese, l'areale di distribuzione di P. virginalis si sovrappone a quello delle specie di gambero autoctone, tutte endemiche del Madagascar, ma non sono note ancora le reali conseguenze di questa interazione. Il gambero marmorizzato, inoltre, può predare le uova dei pesci locali e arrecare danni alle risaie, dove questo gambero è molto diffuso.

D'altra parte, negli ultimi anni, la pesca e il commercio di questa specie commestibile sono diventati una preziosa risorsa economica ed alimentare per uno dei paesi più poveri del mondo, divenendo la fonte di proteine nobili più economica e diffusa del Madagascar. Per questo la biologa locale Ranja Andriantsoa e Julia P.G. Jones della Bangor University nel Regno Unito stanno studiando sia le interazioni ecologiche con le specie autoctone che l'impatto socio-economico di questa specie ormai radicata nell'isola.

La gestione politica di questa emergenza ecologica non potrà non tenere conto di questi elementi e le scelte che saranno prese dovranno viaggiare su un sottile filo di buon senso, che possa unire le esigenze di conservazione a quelle di una economia di sussistenza tra le più fragili del mondo.