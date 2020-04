Game of Thrones: Beyond the Wall disponibile da oggi sull'Huawei AppGallery

E' disponibile da oggi sull'AppGallery di Huawei Game of Thrones: Beyond the Wall, il videogioco mobile ispirato alla popolare serie tv basata sui romanzi di George R.R. Martin che si è conclusa lo scorso anno. Il vidoegame sarà disponibile anche sul Play Store di Google, per consentire anche a tutti di giocarci.

Come riportato da Tech Advisor, il produttore di Shenzhen ha collaborato gomito a gomito con la società che ha sviluppato il gioco, per consentire agli ingegnere di integrare gli Huawei Mobile Services (HMS). In questo modo è possibile effettuare anche sui dispositivi sprovvisti dei Google Services (come i nuovi Huawei P40) gli acquisti in-app, che costituiscono una componente fondamentale nell'esperienza di gioco. Grazie a questa collaborazione si è riusciti a creare un videogame praticamente identico tra i dispositivi con Play Store, AppGallery ed ovviamente anche iOS.

Come sottolineato anche da AndroidCentral, questo lancio dimostra ancora una volta come Huawei voglia puntare in maniera massiccia sullo store proprietario, nonostante il CEO Richard Yu qualche giorno fa abbia dichiarato che le intenzioni di Huawei sono di portare nuovamente il Play Store sui propri dispositivi.

In apertura trovate il trailer di lancio di Game of Thrones: Beyond the Wall. Fateci sapere attraverso i commenti se avete intenzione di scaricarlo o no.