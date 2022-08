GAME ON AMD termina domani: ottime offerte su schede video RX 6000 e CPU Ryzen 5000

L’iniziativa GAME ON AMD lanciata il 25 agosto dalla società di Lisa Su sta per giungere a termine: in vista della conclusione di domani, venerdì 5 agosto 2022, scopriamo alcune delle offerte vantaggiose sulle schede grafiche Radeon RX 6000 e sui processori Ryzen 5000 di ultima generazione.

Sul sito GAME ON AMD è possibile accedere all’elenco di tutte le promozioni attive e dei rivenditori che partecipano all'iniziativa: troviamo ad esempio la CPU AMD Ryzen 7 5800X a 348,99 Euro, o la scheda video MSI Radeon RX 6700XT a 754,98 Euro. I rivenditori autorizzati ufficialmente sono Next, Drako, AK Informatica e, ovviamente Amazon.

I gamer che acquisteranno schede grafiche AMD Radeon RX 6000 Series o desktop e laptop Radeon RX 6000 Series presso i rivenditori aderenti all'iniziativa, potranno approfittare dei bundle AMD Radeon Raise the Game e Radeon Raise the Game: Fully Loaded. Con un valore aggiuntivo di 180 dollari, sarà possibile avere fino a un massimo di 3 titoli gratuiti con l’acquisto.

Per i termini e le condizioni completi dei bundle Radeon Raise the Game e Radeon Raise the Game Fully Loaded, vi rimandiamo al sito dedicato.

