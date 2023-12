Game over ad iptv e pezzotto, il 31 Gennaio attiva Piracy Shield: come funzionerà

A poche ore dal nuovo blitz della Polizia contro l’IPTV e pezzotto, un articolo pubblicato da Matteo Pinci quest’oggi su Repubblica parla della piattaforma Piracy Shield che inizialmente doveva essere attivata in occasione di Juventus-Napoli ma che secondo quanto emerso sarà attiva dal 31 Gennaio 2024.

Come si legge nell’articolo, il sistema - che avrà l’obiettivo di bloccare i siti web che trasmettono contenuti illegali entro 30 minuti dalla segnalazione - per ora coinvolgerà solo un piccolo gruppo di internet provider e non i colossi della rete come TIM, Vodafone o WindTre. Il software, realizzato da AIIP ha permesso di bloccare un indirizzo IP segnalato in 30 minuti, come previsto dalla nuova legge contro la pirateria approvata dal decreto Caivano.

Inizialmente, il sistema ha agito in un ambiente di test ma la pratica sarà la stessa che presto verrà applicata ai pirati. L’entrata in vigore è prevista per il 31 Gennaio 2024: da tale data sarà obbligatorio per tutti i fornitori essere in grado di oscurare gli IP abusivi.

La prima data da cerchiare è il weekend del 21 Gennaio, quando AIIP metterà Piracy Shield a disposizione i tutti i propri associati, ovvero una serie di provider subito dietro i più noti TIM, Vodafone e Wind. Entro il 31 Gennaio 2024, invece, tutti i provider avranno l’obbligo di accreditarsi alla Piracy Shield di Agcom: solo a quel punto si procederà con la chiusura completa degli IP da oscurare. Nella lista saranno presenti anche i cloud provider, ma anche i cloud che ospitano le VPN.